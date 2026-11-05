Traficul rutier va fi suspendat parțial sâmbătă, 7 noiembrie, pe strada 31 August 1989 din Chișinău, pe tronsonul cuprins între străzile Serghei Lazo și Mitropolit Petru Movilă. Restricțiile vor fi aplicate în intervalul orelor 11:00–14:00 și sunt necesare pentru desfășurarea unor filmări pentru o peliculă documentară, anunță Primăria capitalei.

Potrivit autorităților municipale, în timpul filmărilor propriu-zise, circulația transportului va fi sistată complet, pentru perioade cuprinse între 5 și 30 de minute. În acest interval, șoferii vor fi redirecționați pe străzile adiacente.

Echipa de producție va instala indicatoare și mijloace speciale de semnalizare temporară, precum conuri, balize, panglici reflectorizante și piloni din plastic, pentru a delimita zonele în care se vor desfășura filmările.

Recomandările Primăriei pentru șoferi

La solicitarea organizatorilor, Inspectoratul General al Poliției și Inspectoratul General al Carabinierilor vor asigura ordinea publică, precum și sistarea și redirecționarea circulației pe durata filmărilor.

Conducătorii auto sunt îndemnați să evite zona, dacă nu au o necesitate stringentă de a ajunge acolo, și să manifeste răbdare și disciplină în trafic.