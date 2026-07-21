Dacă aveți în plan să plecați în vacanță cu avionul, pregătiți-vă cu răbdare. Aeroportul internațional Chișinău recomandă pasagerilor să vină cu 3 ore mai devreme, dacă au zbor de zi și cu 4 ore, dacă zborul este unul de noapte. Modificările au fost luate în contextul unui trafic sporit de călători, în plin sezon estival, dar și a nemulțumirilor provocate de cozile uriașe.

„Ajungeți la aeroport cu cel puțin 3 ore înainte de ora programată a decolării”, este recomandarea cu care a venit administrația Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga”. Asta în contextul în care până acum, potrivit unui regulament intern, ora recomandată de sosire la aeroport era cu două ore înainte de ora decolării.

De asemenea, pentru zborurile operate pe timpul nopții și în primele ore ale dimineții, aeroportul îndeamnă pasagerii să se prezinte cu aproximativ 4 ore înainte de ora programată pentru decolare. Recomadările vin în contextul în care pasagerii s-au plâns de aglomerație și de cozile uriașe.

Luna trecută, Aeroportul Internațional Chișinău a înregistrat un record de 179 de aterizări și decolări într-o singură zi iar traficul anual a crescut la aproape șase milioane de pasageri pe an, asta deși a fost proiectat pentru doar două milioane. Anterior, administrația a promis investiții de sute de milioane de lei, pentru a extinde infrastructura aeroportului.

De partea cealaltă, experții spun că, până la extinderea terminalului, există și soluții care ar putea reduce aglomerația.

Vitalie RAPCEA, DIRECTOR PROGRAM „INFRASTRUCTURĂ ECONIMICĂ ȘI DE MEDIU„ EXPERT-GRUP: „La aeroportul din Iași, înainte de construcția noului terminal, a fost instalat un terminal provizoriu de tip cort, care poate fi instalat în câteva săptămâni și care a redus presiunea asupra infrastructurii existente”.

Pe 5 iunie Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău a anunțat că procedura de licitație publică pentru reconstrucția clădirii Terminalului de Pasageri este în plină desfășurare, iar autoritățile invită operatorii economici interesați să participe la concursul de achiziții. Suma pentru reconstrucția terminalului este de 156,7 milioane de lei.