Traficul rutier va fi suspendat în această noapte pe șoseaua Hîncești, pe tronsonul cuprins între străzile Vasile Alecsandri și Vasili Dokuceaev. Restricția va fi instituită începând cu 15 septembrie, ora 21:00, până pe 16 septembrie, ora 05:30, în legătură cu lucrările de reparație a drumului.

Transportul public va putea circula pe segmentul respectiv până la ora 22:30. După această oră, traseele de troleibuz nr. 10, 13, 20 și 24 vor fi prescurtate până la Piața Pantelimon Halippa.

Autoritățile recomandă șoferilor să evite zona în perioada lucrărilor, dacă nu au o necesitate urgentă de a ajunge acolo, și să respecte indicatoarele și regulile de circulație.

Restricțiile vor fi ridicate miercuri dimineața, după finalizarea lucrărilor planificate.