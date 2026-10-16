Circulația rutieră va fi sistată pe strada Vadul lui Vodă, în sectorul Ciocana al capitalei, începând din această seară și până luni dimineață. Măsura este necesară pentru efectuarea unor lucrări urgente în zona imobilului cu numărul 7/1.

Potrivit Poliției, restricțiile vor intra în vigoare pe 16 octombrie, la ora 21:00, și vor fi menținute până pe 19 octombrie, la ora 06:00.

Pentru a evita ambuteiajele, șoferii sunt îndemnați să ocolească zona și să circule pe străzile Uzinelor și Podul Înalt.

Poliția recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență și să respecte regulile de circulație.