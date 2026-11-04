Tragedie la Soroca. O femeie a murit la scurt timp după ce i s-a făcut rău, fiind în rând pentru compensație. Asistenții sociali au chemat ambulanța, dar, din păcate, femeia a murit la spital. Ministerul Muncii și Protecției Sociale, dar și cel al Sănătății au anunțat că verifică situația.

Natalia PLUGARU, MINISTRA MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE: „Am aflat cu mare îngrijorare despre cazul care s-a produs la Soroca, unde o doamnă, care a venit pentru a se înregistra pentru compensații, iar ulterior a decedat la spital. Colegii au reacționat imediat, am chemat ambulanța, dar din păcate doamna a decedat l-a spital. Acum sunt în discuții cu Ministrul Sănătății să vedem toate circumnstanțele în care s-a produs și vom reveni ulterior cu informații”.

Cazul a avut loc ieri, în incinta primăriei Soroca. Potrivit autorităților centrale, femeia aștepta să depună cererea pentru compensație. La un moment dat, i s-a făcut rău. Asistenții sociali au intervenit pentru a-i acorda primul ajutor și au chemat ambulanța. Din păcate, femeia a murit la spital. Informațiile prezentate de autorități menționează că aceasta se afla împreună cu soțul și fusese recent externată din spital. În timp ce mai mulți politicieni de opoziție au criticat autoritățile pentru această tragedie, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a precizat că în acel moment, în primăria Soroca, se aflau în jur de 20 de persoane în așteptare, iar la dispoziția lor erau cinci asistenți sociali. Anterior, autoritățile au anunțat că persoanele care nu se pot deplasa fizic la asistentul social, pot solicita o echipa mobilă la domiciliu. Este important și faptul că înregistrarea poate fi făcută nu neapărat în primele zile, pentru că acest aspect nu influențează acordarea compensației. Pentru luna noiembrie, cererile pot fi depuse până pe 27 noiembrie.