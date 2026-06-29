Trei persoane, printre care doi adolescenți au murit în ultimele zile în urma unor incidente de înec produse în raioanele Ungheni, Cantemir și Fălești. Cazurile au fost înregistrate între 26 și 28 iunie, în zone de scăldat neautorizate sau nesupravegheate.

Potrivit IGSU, primul incident s-a întâmplat pe 26 iunie în satul Măcărești, raionul Ungheni. Apelul la 112 a fost înregistrat la ora 18:08. Un adolescent de 16 ani se afla la scăldat cu mai mulți prieteni într-o zonă interzisă, iar ulterior s-a inecat. Corpul adolescentului a fost găsit la circa 30 de metri de mal.

Al doilea caz s-a produs a doua zi, în satul Cârpești, raionul Cantemir, la ora 15:12. O adolescentă de 13 ani s-a înecat într-un bazin gonflabil din curtea gospodăriei, după ce ar fi intrat în apă fără ca părinții să știe. Deși a fost scoasă la timp, medicii nu au mai putut salva viața copilei.

Al treilea incident a fost înregistrat în seara zilei de 28 iunie, în apropierea satului Ciolacu Nou, raionul Fălești. Un bărbat de 43 de ani s-a înecat într-un bazin acvatic improvizat, de tip baraj. Acesta se afla la scăldat împreună cu alte persoane, iar înainte de a intra în apă ar fi consumat băuturi alcoolice.

Recomandările autorităților

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă populația să evite scăldatul în zone neamenajate și nesupravegheate, precum și intrarea în apă în stare de ebrietate.

Totodată, autoritățile atenționează părinții să nu lase copiii nesupravegheați în apropierea bazinelor acvatice, inclusiv în piscine sau bazine gonflabile.

De la începutul anului 2026, 31 de persoane, inclusiv 7 adolescenți, și-au pierdut viața în bazinele acvatice din țară.

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