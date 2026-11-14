Un bărbat de 35 de ani a murit la spital, după ce s-a izbit cu motocicleta într-un copac. Accidentul s-a produs în satul Nicolaevca, raionul Florești.

Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul se afla la ghidonul motocicletei, deși nu deținea permis de conducere. La un moment dat, acesta ar fi pierdut controlul asupra vehiculului și s-a lovit într-un copac.

În urma impactului, motociclistul a suferit traumatisme grave și a fost transportat la spital. Din nefericire, medicii nu au reușit să-i salveze viața, iar acesta a decedat la scurt timp.

Polițiștii au inițiat o anchetă.