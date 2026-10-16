Transformatorul care a fost trimis în Spania pentru reparații a revenit în Republica Moldova, a fost instalat și testat la Stația electrică Chișinău. Echipamentul este esențial pentru conectarea stației la rețeaua electrică de 330 kV, iar instalarea acestuia reprezintă un pas important în pregătirea pentru punerea în funcțiune a liniei electrice aeriene Vulcănești–Chișinău.

Anunțul a fost făcut în timpul unei vizite efectuate astăzi de prim-ministrul Vasile Tofan la Stația electrică Chișinău, unde acesta a fost informat despre evoluția lucrărilor de modernizare, echipamentele instalate și termenele de dare în exploatare a obiectivului.

În prezent, la stație sunt în desfășurare testele finale ale echipamentelor și sistemelor, înainte de punerea în funcțiune.

Linia electrică aeriană Vulcănești–Chișinău are o lungime de 157 de kilometri și va conecta Stația Vulcănești de 400 kV cu Stația Chișinău de 330 kV. Proiectul este finanțat de Banca Mondială, în cadrul Proiectului de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic.