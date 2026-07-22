Centrul Național Anticorupție a făcut publice interceptări telefonice într-un dosar privind abuz de serviciu și obținerea frauduloasă a unor fonduri externe în mai multe localități din țară. Trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore, iar alte șapte sunt cercetate în calitate de bănuiți. Prejudiciul estimat de anchetatori depășește 14,5 milioane de lei.

„ -Au dat ceva prețuri noi la țeavă?

-Nu, nu ne-au dat prețuri noi. Trebuie să mă duc mâine să discut cu *** să-mi facă un price list pe canalizare și un price list pe apeduct.

-Păi trebuie să ne facă, că dacă facem acum actualizări de devize, știi...

-Ei, ce acutalizări? Ce vorbești?

-Eu am, de exemplu, de făcut vreo 2-3..

-Și rezervorul acesta de 250, am și vorbit”.

Potrivit CNA, ancheta vizează mai mulți agenți economici și funcționari publici. Începând cu anul 2020, anumite firme ar fi fost ajutate să câștige licitații pentru proiecte de alimentare cu apă și canalizare.

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