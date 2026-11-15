Trei aeronave de mici dimensiuni, observate în această seară survolând municipiul Chișinău și despre care au apărut speculații că ar fi drone, au aterizat în siguranță pe Aeroportul Internațional Chișinău. Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) precizează că aparatele sunt avioane de tip SR-20, care au zburat din orașul Brno, Cehia, spre capitala Republicii Moldova.

Potrivit AAC, în timpul zborului, aeronavele au întâmpinat dificultăți la recepționarea semnalului GPS în zona de așteptare, ceea ce a afectat determinarea poziției lor.

Avioanele au fost ghidate de controlorii de trafic aerian

Din cauza problemelor de recepționare a semnalului GPS, serviciile de trafic aerian au intervenit și au ghidat cele trei aeronave pentru apropierea și aterizarea în siguranță la Chișinău.

Autoritatea confirmă că toate cele trei aparate au ajuns cu bine pe Aeroportul Internațional Chișinău și subliniază că acestea nu sunt drone, așa cum s-a speculat în imaginile și informațiile distribuite pe rețelele de socializare.

O altă aeronavă a efectuat zboruri pentru cartografiere

AAC mai informează că, pe parcursul zilei de 15 noiembrie, în spațiul aerian al Republicii Moldova a operat și o altă aeronavă de mici dimensiuni. Aceasta a efectuat zboruri în scopul prestării serviciilor de cartografiere și aerofotografiere.

În contextul informațiilor apărute online, Autoritatea Aeronautică Civilă îndeamnă cetățenii să se informeze din surse oficiale și să evite distribuirea informațiilor neverificate, care pot provoca îngrijorări nejustificate.