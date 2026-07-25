Cei trei angajați cu funcții de conducere din cadrul MoldATSA, reținuți în urmă cu două zile într-un dosar de corupție, au fost plasați astăzi în arest preventiv pentru 30 de zile. Două în penitenciar, iar cealaltă la domiciliu. Aceștia sunt bănuiți că ar fi prejudiciat întreprinderea prin organizarea unor concursuri fictive de angajare, acordarea unor sporuri salariale nejustificate și încălcarea procedurilor de achiziții publice. Decizia a fost luată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana.

Contabila-șefă a MoldATSA, Olga Tudor și adjunctul Direcției Administrative, Marcel Bencheci, vor petrece următoarele 30 de zile în Penitenciarul numărul 13. Iar șeful adjunct al Departamentului Securitate Aeronautică, Loredan Roșca, a primit 30 de zile de arest la domiciliu.

Niciunul dintre cei trei învinuiți nu a fost prezent la ședința de judecată, aceștia refuzând să se prezinte în fața magistraților. Avocații au respins acuzațiile formulate de procurori și spun că vor contesta decizia.

Victoria BURDUJA, AVOCATA OLGĂI TUDOR: „Deci, la moment, nu s-au examinat acuzațiile aduse, nu s-a examinat fondul cauzei, s-a examinat doar care sunt temeiurile legale pentru a o plasa în arest. Ne pare rău că nu am fost auziți în măsura în care au solicitat.”

În același timp, avocata lui Marcel Bencheci spune că acest caz ar fi unul fabricat.

Elena ALEXEI, AVOCATA LUI MARCEL BENCHECI: „Nu cred, dar sunt sigură e fabricat și se joacă. Este un show politic, asta cred. Alte persoane care puteau fi vizate în dosarele respective nu au fost vizate, dar persoanele care au lucrat corect au fost folosiți într-un fel.”

Nu am reușit să vorbim cu avocatul lui Loredan Roșca, pentru a afla poziția clientului său, dar nici cu procurorul de caz. Acum două zile, au avut loc 25 de percheziții atât la MoldATSA, cât și la domiciliile celor trei persoane reținute.

Anchetatorii susțin că, în perioada 2024 și până în prezent, aceștia ar fi admis încălcări sistemice în administrarea patrimoniului și gestionarea resurselor umane și financiare ale MoldATSA, provocând prejudicii în proporții deosebit de mari.

Printre neregulile investigate se numără organizarea unor concursuri fictive, acordarea nejustificată a premiilor și sporurilor salariale, încălcarea procedurilor de achiziții publice și cumulul nelegal de funcții.

Între timp, potrivit IPN, fostul director al MoldATSA, Dumitru Vangheli, ar fi părăsit Republica Moldova pe 28 iunie, cu două zile înainte de perchezițiile CNA de la întreprindere. Instituția nu a confirmat dacă acesta are vreun statut procesual în dosar, invocând confidențialitatea anchetei.

Vangheli a fost demis după ce o investigație a Ziarului de Gardă a arătat că ar fi inclus informații false în CV-ul depus la concursul pentru funcția de director. Ulterior, situația de la MoldATSA a intrat în vizorul CNA și a provocat un amplu scandal, soldat cu demisii în lanț și percheziții la întreprindere.