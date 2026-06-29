Trei bărbați din Moldova, cu vârste cuprinse între 30 și 39 de ani sunt acuzați că ar fi organizat migrația ilegală a unor cetățeni din Tadjikistan către Uniunea Europeană, printr-o rețea de transport. Pentru acest „serviciu”, aceștia au luat 4.500 de euro. Unul dintre migranți a ajuns ilegal ilegal în România prin râul Prut, însă a fost prins ulterior.

Potrivit Procuraturii Generale, cei trei bărbați ar fi făcut parte dintr-un grup organizat care se ocupa cu transportarea ilegală a cetățenilor străini în Uniunea Europeană.

În perioada ianuarie –februarie 2026, aceștia ar fi racolat trei cetățeni din Tadjikistan, cărora le-au promis că îi vor ajuta să ajungă ilegal în UE, contra sumei de 1 500 de euro de persoană.

Cum era organizat grupul

Unul dintre bărbați se ocupa de identificarea și recrutarea persoanelor, altul de colectarea banilor și coordonare, iar al treilea de cazare și organizarea transportului spre zona de frontieră.

Ulterior, la 14 februarie, unul dintre migranți a fost dus spre frontiera de stat și a trecut ilegal în România, prin râul Prut, fiind depistat de autoritățile române și ulterior predat celor din Republica Moldova.

Pedeapsa prevăzută de lege pentru organizarea migrației ilegaleâ

Aceștia ar putea sta până la 12 ani de închisoare și să achite o amendă de până la 400 000 de lei cu interdicția de a ocupa anumite funcții timp de până la 5 ani.

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