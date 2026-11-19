Trei bărbați, din stânga Nistrului, sunt suspectați că ar fi făcut parte dintr-o grupare care înșela oameni și colecta banii obținuți în urma acestor înșelătorii. Polițiștii au stabilit că victimele ar fi fost prejudiciate cu 339.000 de lei

Potrivit poliției, bărbații, cu vârstele de 32 și 55 de ani, aveau rolul de a aduna banii de la persoanele înșelate și de a-i transmite mai departe altor membri ai grupării.

Autoritățile au stabilit că prejudiciul provocat victimelor ajunge la 339.000 de lei.

În urma intervenției poliției, cei trei bărbați au fost reținuți, iar asupra lor au fost găsiți 87.000 de lei.

Ce spune legea

Dacă vor fi găsiți vinovați, bărbații ar putea sta până la cinci ani după gratii.

Polițiștii încearcă să descopere și celelalte persoane implicate în această schemă și să afle cum funcționa întreaga rețea.