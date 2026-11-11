Trei cetățeni ai Bangladeshului au fost prinși în timp ce încercau să treacă ilegal frontiera Republicii Moldova pentru a ajunge în Uniunea Europeană.

Potrivit Poliției de Frontieră, automobilul se deplasa spre linia frontierei de stat, în apropierea localității Costești, când a fost oprit pentru verificări.

La volan se afla un cetățean moldovean, iar cei trei pasageri erau cetățeni ai Bangladeshului. Aceștia intenționau să ajungă ilegal pe teritoriul Uniunii Europene.

Cercetările pe caz continuă.