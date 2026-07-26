Trei cutremure s-au produs, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în zona seismică Vrancea, a informat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seismele au fost înregistrate la interval de doar câteva ore.

Potrivit datelor transmise de INCDFP, cel mai puternic dintre acestea a avut magnitudinea 3,5 și s-a produs la o adâncime de aproape 148 de kilometri.

Acesta a avut loc duminică, 26 iulie, la ora 02:35, în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Seismul a avut magnitudinea 3,5 pe scara Richter și s-a produs la o adâncime de 147,7 kilometri, specifică seismelor intermediare din această regiune.

Cutremurul a fost localizat la aproximativ 56 de kilometri est de Brașov, 57 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe, 57 de kilometri sud de Buzău, 64 de kilometri nord de Ploiești, 73 de kilometri sud de Focșani și 91 de kilometri nord-est de Târgoviște.

De asemene, cu doar trei ore înainte, sâmbătă, 25 iulie, la ora 23:20, un alt cutremur fusese înregistrat în zona seismică Vrancea, județul Buzău.

Acesta a avut magnitudinea 3,2 și s-a produs la adâncimea de 89 de kilometri. Potrivit INCDFP, seismul s-a produs în apropierea municipiilor Focșani, Buzău, Sfântu Gheorghe, Brașov și Ploiești.

Ulterior, la ora ora 04:52, a fost produs și un al treilea cutremur, de data aceasta în județul Vrancea.

Acesta a avut magnitudinea 2,4 și s-a produs la o adâncime de 18,8 kilometri. Seismul a fost localizat în apropierea municipiilor Focșani, Buzău, Brăila, Galați, Ploiești, Sfântu Gheorghe și Bârlad.

Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea. Specialiștii monitorizează permanent activitatea seismică din zona Vrancea, cea mai activă regiune seismică din România, transmite adevărul.ro.