Trei cetățeni ai Republicii Moldova cu vârste între 24 și 30 de ani sunt cercetați penal, după ce au organizat transportarea și trecerea ilegală a unor migranți din Sri Lanka peste râul Prut. Aceștia cereau câte 2.000 de euro pentru fiecare persoană care voia să ajungă în Uniunea Europeană.

Potrivit Poliției de Frontieră a Republicii Moldova, membrii grupării identificau migranți, îi transportau până în zona râului Prut și organizau trecerea ilegală a frontierei contra unor sume de bani.

La sfârșitul lunii mai, în apropierea localității Zagarancea, raionul Ungheni, trei cetățeni ai Republicii Sri Lanka au fost depistați în timp ce urmau să ajungă ilegal în România. Aceștia urmau să achite câte 2.000 de euro fiecare pentru a ajunge în Uniunea Europeană.

Doi moldoveni au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, iar unul în arest la domiciliu.

Ancheta continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.