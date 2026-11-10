Haz de necaz pe rețelele de socializare, după ce lucrările de pe strada Ismail din Capitală au dat peste cap circulația. Mai multe troleibuze au rămas blocate în trafic, iar pasagerii au fost nevoiți să coboare și să-și continue drumul pe jos. Imaginile în care zeci de oameni urcă strada au devenit virale, iar internauții nu au ratat ocazia să facă glume pe seama situației.

„În Chișinău te pornești de acasă de marți și ajungi în decembrie”, a scris un internaut, ironizând timpul pierdut în ambuteiaje.

Nu doar pasagerii transportului public au de suferit. Șoferii care circulă prin centrul Capitalei sunt nevoiți să aleagă rute alternative sau să petreacă mult timp blocați în coloanele de mașini. Ambuteiajele s-au extins în mai multe zone, iar deplasarea prin centrul orașului a devenit tot mai dificilă.

Șoferii, cât și pasagerii cer măsuri pentru a rezolva situatia creată.

Ambuteiaje infernale în centrul capitalei

Restricțiile de circulație de pe strada Ismail au dat și la amiază peste cap traficul în centrul capitalei. Pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt s-au format coloane de mașini, iar șoferii au înaintat cu greu. Unele automobile au rămas blocate chiar în mijlocul intersecțiilor, blocând circulația și în alte direcții.

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