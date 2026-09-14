Ucraina analizează posibilitatea de a păstra o parte din stocurile sale de alimente în depozite din străinătate, inclusiv în Republica Moldova. Despre acest lucru a vorbit ministrul ucrainean al agriculturii și alimentației, Taras Visoțki, într-un interviu pentru publicația RBC.

Oficialul ucrainean a explicat că ideea a apărut în contextul atacurilor tot mai frecvente asupra depozitelor de produse alimentare din Ucraina. Potrivit lui Visoțki, Ministerul Politicilor Agrare a discutat deja cu reprezentanții mediului de afaceri pentru a identifica necesitățile acestora și eventualele soluții pentru păstrarea mărfurilor.

În paralel, autoritățile de la Kiev analizează posibilitatea de a facilita contacte directe între companiile ucrainene și proprietarii unor spații de depozitare din alte țări.

„În prezent, analizăm dacă sunt necesare modificări ale legislației Ucrainei, Uniunii Europene sau Republicii Moldova. Inițiativa privind relocarea depozitelor este încă în proces de lucru”, a declarat Taras Visoțki.

Ambasadele Ucrainei caută soluții

Ministrul ucrainean a mai spus că ambasadele țării au primit indicații să studieze oportunitățile existente în alte state și să stabilească legături cu proprietarii de depozite.

Astfel, Ucraina ar putea ajunge să își păstreze o parte din rezervele alimentare în afara țării, pentru a reduce riscurile provocate de atacurile asupra infrastructurii de depozitare.

Chișinăul spune că nu există discuții oficiale

Deși Republica Moldova este menționată printre țările în care ar putea fi identificate astfel de spații, autoritățile de la Chișinău susțin că, până în prezent, nu au fost contactate oficial de partea ucraineană în acest sens.

„Deocamdată nu există discuții la nivel oficial pe acest subiect”, a declarat pentru Realitatea purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici.