Un angajat al Inspectoratului de Poliție Criuleni s-a împușcat astăzi accidental în genunchiul stâng, în timp ce se afla în concediu de odihnă.

Contactați de PRO TV, autoritățile ne-au spus că polițistul s-a împușcat accidental, în urma descărcării armei sale de foc personale, deținută legal.

Bărbatul nu se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu la momentul producerii incidentului.

Am solicitat informații dacă angajatul a solicitat intervenția medicilor sau dacă a fost transportat la o instituție medicală, însă până la această oră nu am primit un răspuns.