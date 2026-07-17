Un angajat al Inspectoratului de Poliție Criuleni s-a împușcat astăzi accidental în genunchiul stâng, în timp ce se afla în concediu de odihnă. 

Andreea Hioară
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Contactați de PRO TV,  autoritățile ne-au spus că polițistul s-a împușcat accidental, în urma descărcării armei sale de foc personale, deținută legal. 

Bărbatul nu se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu la momentul producerii incidentului.

Am solicitat informații dacă angajatul a solicitat intervenția medicilor sau dacă a fost transportat la o instituție medicală, însă până la această oră nu am primit un răspuns.

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