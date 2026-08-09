Un șofer de 31 de ani s-a răsturnat cu automobilul după ce nu ar fi adaptat viteza la condițiile de trafic și s-ar fi ciocnit cu o altă mașină, în raionul Anenii Noi. Imagini de la locul accidentului au fost surprinse de martori și publicate pe rețelele de socializare.

Alina Argint
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Potrivit poliției, totul s-a întâmplat ieri, în jurul orei 08:30, în apropierea localității Chetrosu. Un automobil condus de un bărbat de 31 de ani nu ar fi adaptat viteza la condițiile de trafic și s-ar fi ciocnit cu o altă mașină, la volanul căruia se afla un bărbat de 43 de ani.

Nimeni nu a avut de suferit

În urma impactului, unul dintre autoturisme s-a răsturnat în afara carosabilului. Din fericire, nicio persoană nu a avut de suferit.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul Dräger, iar rezultatele au arătat că niciunul nu consumase alcool.

Poliția a înregistrat cazul și continuă cercetările pentru a stabili cauza producerii accidentului.

Accident Anenii Noi
Accident Anenii Noi/ IGP
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