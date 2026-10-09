Un bărbat de 60 de ani și-a pierdut viața în urma unui accident rutier produs în satul Hulboaca, raionul Orhei. Victima a fost lovită de două automobile, iar unul dintre conducătorii auto a părăsit locul accidentului și nu a fost identificat deocamdată. Poliția solicită ajutorul cetățenilor pentru a-l găsi.

Potrivit poliției, organele de drept au fost sesizați în dimineața zilei de astăzi despre producerea accidentului. În urma măsurilor întreprinse pe parcursul zilei, anchetatorii au stabilit că în incident au fost implicate două automobile. Primul a lovit pietonul, iar ulterior, un alt vehicul a trecut peste acesta.

Șoferul primului automobil, un bărbat de 49 de ani, aflat la volanul unui Nissan, a fost identificat și localizat de polițiști. Acesta oferă declarații pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului.

Poliția caută al doilea automobil

Cel de-al doilea automobil ar fi de un model mai vechi, de culoare verde-închis, și s-ar fi deplasat în direcția satelor Ghetlova–Noroceni. Șoferul ar avea în jur de 50 de ani, însă identitatea acestuia nu a fost stabilită până în prezent.

Poliția îndeamnă persoanele care au văzut accidentul, cunosc un automobil care corespunde descrierii sau dețin imagini video relevante să ofere informații care ar putea ajuta la identificarea conducătorului auto.

Cei care cunosc detalii despre acest caz pot suna la 112 sau la numărul 078 325 001.