Un bărbat din Bălți a fost plasat în izolator pentru 72 de ore, fiind bănuit de trafic de influență. Acesta ar fi primit 2.150 de euro și 1.000 de lei de la doi soți, cărora le-ar fi promis că îi ajută să obțină permise de conducere pentru o categorie.

Potrivit Centrului Național Anticorupție, bărbatul ar fi spus că poate influența angajații secției de examinare auto din Bălți pentru ca cei doi soți să promoveze examenele și să obțină permise de conducere.

Ce au găsit ofițerii CNA în urma perchezițiilor

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul și în automobilul bănuitului, autoritățile au ridicat probe relevante pentru cauza penală.

Bărbatul a fost plasat în Izolatorul CNA pentru 72 de ore.

Ce pedeapsă prevede legea pentru traficul de influență

Potrivit articolului 326 din Codul penal, traficul de influență se pedepsește cu amendă de la 100.000 la 150.000 de lei sau cu închisoare de până la 6 ani.