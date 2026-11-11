Un bărbat de 69 de ani din Chișinău a rămas fără 3,5 milioane de lei, după ce a căzut în plasa unei escrocherii telefonice. Acesta a fost convins de un necunoscut să transmită banii unui curier, sub pretextul că mijloacele financiare trebuie declarate și luate la evidență pentru a preveni presupuse fraude bancare.

Potrivit poliției, totul s-a întâmplat în perioada 28 iunie - 5 noiembrie. Suspectul l-ar fi contactat telefonic pe bărbat și i-ar fi spus că există persoane care încearcă să contracteze credite bancare pe numele său.

Sub acest pretext, victima a fost determinată să transmită personal unui curier suma de 3,5 milioane de lei, bani proveniți atât dintr-un credit bancar, cât și din economiile proprii.

Noi de escrocherie telefonică înregistrate de poliție în ultimele 24 de ore

Cazul face parte dintr-un șir de trei cazuri noi de escrocherie telefonică înregistrate de Poliție în ultimele 24 de ore. Două dintre acestea au fost comise anterior, dar au fost raportate abia acum de victime. Prejudiciul total estimat depășește 4 milioane de lei.

Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, alte 59 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte de a produce pagube.

Poliția avertizează

Poliția avertizează cetățenii să nu transmită bani, date personale sau informații bancare persoanelor necunoscute, indiferent de motivele invocate. O instituție oficială nu solicită predarea banilor prin intermediul unor curieri pentru așa-zisa verificare sau declarare a acestora.