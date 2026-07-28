Un bărbat în vârstă de 58 de ani, din raionul Soroca, a fost salvat de echipajul de ambulanță după ce a suferit un șoc anafilactic sever provocat de înțepăturile mai multor viespi. Starea acestuia s-a agravat rapid, intrând în stop cardio-respirator, însă medicii Serviciului de Asistență Medicală Urgentă (SAMU) Soroca au reușit să-l readucă la viață după aproximativ 20 de minute de resuscitare.

Cazul a avut loc pe 27 iulie 2026, la ora 13:24, când Dispeceratul comun de urgență al Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a primit, prin Serviciul 112, un apel privind un bărbat înțepat de insecte într-o localitate din raionul Soroca.

Echipajul SAMU Soroca a ajuns în doar câteva minute la fața locului și l-a găsit pe pacient inconștient și în stare extrem de gravă. Martorii au relatat că acesta fusese atacat de mai multe viespi, iar în scurt timp a dezvoltat un șoc anafilactic – cea mai gravă formă de reacție alergică.

A intrat în stop cardio-respirator în timpul intervenției

În timp ce medicii îi acordau primul ajutor, starea pacientului s-a deteriorat dramatic, acesta intrând în stop cardio-respirator.

Echipa medicală a început imediat manevrele avansate de resuscitare cardio-respiratorie și cerebrală, administrând totodată tratamentul specific șocului anafilactic.

După aproximativ 20 de minute de eforturi continue, medicii au reușit să restabilească activitatea cardiacă și respirația pacientului.

Transportat în stare stabilizată la Spitalul Raional Soroca

După ce a fost stabilizat, bărbatul a fost transportat în condiții de maximă siguranță la Spitalul Raional Soroca, unde a fost preluat de medicii specialiști pentru continuarea tratamentului.

Medicii avertizează: Șocul anafilactic poate ucide în doar câteva minute

Reprezentanții Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească atrag atenția că șocul anafilactic este o urgență medicală majoră, care poate evolua extrem de rapid și poate provoca decesul dacă tratamentul nu este administrat imediat.

Specialiștii recomandă apelarea de urgență la 112 dacă, după o înțepătură de insectă, apar simptome precum dificultăți de respirație, umflarea feței, limbii sau gâtului, erupții extinse pe corp, amețeli ori pierderea cunoștinței.