Un bărbat de 36 de ani din raionul Strășeni a fost reținut de poliție, fiind suspectat că ar fi implicat într-un grup infracțional specializat în escrocherii. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi avut rolul de intermediar în schema infracțională.

Conform investigațiilor, bărbatul ar fi preluat de la curieri banii obținuți de la victime prin metode de înșelăciune. Ulterior, acesta i-ar fi transmis altor persoane implicate în activitatea grupării.

240.000 de lei, ridicați în urma perchezițiilor

Pentru documentarea activității infracționale, organele de drept au efectuat percheziții la domiciliul suspectului și în automobilul acestuia.

În urma acțiunilor, polițiștii au ridicat aproximativ 240.000 de lei, în diferite valute. Banii urmează să fie examinați în cadrul anchetei pentru a stabili proveniența acestora și legătura lor cu infracțiunile investigate.

Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. Dacă va fi găsit vinovat, acesta ar putea sta până la 5 ani după gratii.

Ancheta continuă

Poliția continuă investigațiile.

Persoana beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.