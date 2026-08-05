Un bărbat a fost reținut în flagrant la Cimișlia, după ce ar fi primit 1.500 de euro pentru a interveni pe lângă angajați ai Inspectoratului Național de Securitate Publică în favoarea unui șofer cercetat pentru conducerea automobilului în stare de ebrietate. Banii ar fi fost solicitați pentru ca acesta să evite documentarea și sancționarea. Suspectul a fost plasat în arest pentru 72 de ore.

Potrivit Centrului Național Anticorupție, bărbatul a fost reținut marți seară, la o gară din Cimișlia, imediat după transmiterea banilor. Suspectul ar fi susținut că are influență asupra unor angajați ai INSP.

În schimbul banilor, acesta i-ar fi promis denunțătorului că îi poate determina pe polițiști să nu îl documenteze pentru conducerea unui mijloc de transport în stare de ebrietate și să nu îi aplice sancțiunile prevăzute de lege.

În urma perchezițiilor, au fost ridicați cei 1.500 de euro din automobilul suspectului.

Ancheta continuă pentru a stabili toate detaliile cazului și pentru a identifica eventuale persoane implicate.