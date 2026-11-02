Un bărbat și doi copii au fost transportați la spital după ce un automobil s-a lovit cu o mașină de taxi, la Chișinău. În urma impactul, unul dintre vehicule s-a răsturnat.

Potrivit poliției, în accident au fost implicate un automobil Renault, condus de un bărbat de 30 de ani, și o Toyota, la volanul căreia se afla un bărbat de 26 de ani.

În urma impactului, șoferul Renaultului și doi copii, de 7 și, respectiv, 9 ani, au fost transportați la spital pentru investigații medicale.

Poliția a inițiat o anchetă.