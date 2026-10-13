Un BMW, grav avariat după ce a derapat de pe șosea și a ajuns într-un șanț, pe drumul Chișinău-Ungheni. Imagini de la locul impactului - VIDEO

Un BMW a fost grav avariat în urma unui accident pe drumul Chișinău-Ungheni. Acesta a derapat de pe șosea și a ajuns într-un șanț. Martorii spun că motivul accidentului ar fi din cauza drumului umed. Din imaginile video publicate pe rețele se vede cum mașina este grav avariată.