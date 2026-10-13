Un BMW a fost grav avariat în urma unui accident pe drumul Chișinău-Ungheni. Acesta a derapat de pe șosea și a ajuns într-un șanț. Martorii spun că motivul accidentului ar fi din cauza drumului umed. Din imaginile video publicate pe rețele se vede cum mașina este grav avariată.
*Știre în curs de actualizare
Deocamdată, nu se cunoaște care ar fi cauza accidentului, dacă au mai fost implicate mașini sau dacă sunt persoane traumatizate. Contactați de PRO TV, responsabilii de la poliție nu ne-au răspuns pentru a ne oferi mai multe detalii.
Sursă video: TikTok