Un cetățean din Bangladesh și altul din Sri Lanka au fost îndepărtați sub escortă de pe teritoriul Republicii Moldova, după ce autoritățile au stabilit că aceștia nu mai aveau dreptul legal de ședere în țară.

Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație al MAI, un bărbat de 26 de ani din Bangladesh a fost expulzat din Republica Moldova după ce a fost sancționat pentru încălcarea regulilor de ședere. Acesta nu mai îndeplinea condițiile legale pentru a rămâne pe teritoriul țării.

Un alt caz vizează un cetățean din Sri Lanka, în vârstă de 28 de ani. Acestuia i-a fost anulat dreptul de ședere în scop de muncă, la solicitarea angajatorului, iar autoritățile au dispus îndepărtarea sa de pe teritoriul Republicii Moldova.

Înainte de a fi escortați în afara țării, cei doi cetățeni străini au fost plasați în custodie publică la Centrul de Plasament Temporar al Străinilor al IGM.

Cetățenii străini care nu respectă regimul de ședere

IGM poate dispune îndepărtarea străinilor de pe teritoriul Republicii Moldova atunci când aceștia nu respectă condițiile legale de ședere.

În funcție de situație, autoritățile pot aplica măsuri de returnare voluntară sau forțată, inclusiv expulzarea prin decizia instanței.