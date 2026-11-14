La un pas de tragedie pe strada Nicolae Testemițanu din Chișinău. Un copil care se deplasa cu trotineta pe trotuar a fost la un pas să fie lovit de un microbuz.

Tatiana Demian
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Imaginile video publicate pe rețelele sociale surprind momentul în care șoferul microbuzului virează la dreapta pentru a intra în unei întreprinder, fără să se asigure că nu pune viața nimănui în pericol, și ajunge foarte aproape de copilul care circula pe trotuar.

Din fericire, băiatul a reacționat în ultimul moment, a reușit să frâneze și să facă un pas înapoi, evitând astfel impactul.

Copilul a scăpat nevătămat, însă imaginile surprind cât de aproape a fost de a se produce o tragedie.

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