Doi iubiți de 21 și 22 de ani, din Chișinău sunt cercetați pentru trafic de droguri, după ce vindeau substanțe interzise prin Telegram. Aceștia au fost reținuți în timp ce ridicau o cantitate de hașiș comandată online. Cei doi își camuflau activitatea ilegală plimbându-se cu copilul lor de un an.

Potrivit PCCOCS, cei doi au fost reținuți în momentul în care au ajuns la locul de unde urmau să ridice o cantitate de hașiș comandată prin aplicația Telegram. Drogurile erau destinate vânzării către clienți, prin intermediul aceleiași aplicații.

În urma perchezițiilor la domiciliul acestora au fost ridicate aproximativ un kilogram de hașiș, cocaină și marijuana.

Tânărul a fost plasat în arest preventiv, iar iubita sa este cercetată în libertate.