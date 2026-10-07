Un edificiu de protecție civilă a fost cuprins de flăcări, în această dimineață, în sectorul Ciocana al capitalei. Opt echipaje de pompieri au intervenit pentru a lichida incendiul. Nimeni n-a avut de suferit.

Potrivit pompierilor, incendiul s-a produs în jurul orei 6:00.

A luat foc interiorul unui edificiu de protecție civilă cu suprafața totală de 22 500 metri pătrați.

La locul incendiului au intervenit 8 echipaje de salvatori și pompieri. Aceștia au stabilit că edificiul este inundat cu fum.

Din fericire, nimeni n-a avut de suferit.

pompieri/ igsu.md

incendiu/ igsu.md

incendiu/ igsu.md