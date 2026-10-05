Fostul șef de Direcție din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică al Inspectoratului General al Poliției, Dorel Nistor, a ajuns în vizorul Autorității Naționale de Integritate. Un apartament cumpărat în 2019 cu 44.600 de euro a ridicat semne de întrebare pentru inspectori, iar în urma controlului ANI a constatat o diferență de aproape 239 de mii de lei.

Controlul a început după o sesizare depusă la ANI în aprilie 2025. Inspectorii au vrut să afle de unde au venit banii pentru apartament și dacă veniturile familiei puteau acoperi această achiziție. În declarația pentru 2018, Nistor nu indicase economii în numerar, iar un an mai târziu a declarat donații de 7.500 de dolari, inclusiv bani primiți de la părinți. Familia mai avea salarii și un împrumut de 200 de mii de lei.

Verificările au vizat și averea soției sale

ANI a început oficial controlul pe 7 mai 2025. Verificările au vizat averea lui Dorel Nistor și a soției sale, Tatiana Nistor, angajată în cadrul Inspectoratului General de Carabinieri.

Cu ce explicații a venit Nistor

Fostul șef de Direcție a explicat Autorității Naționale de Integritate că donațiile au venit de la părinți, frate și soră – cetățeni ai Statelor Unite, fiind trimise prin transferuri bancare. Totodată, acesta a spus că unele confirmări ale tranzacțiilor nu au fost păstrate.

Actul de constatare a fost emis de ANI pe 5 octombrie 2026.