Un moment emoționant de Ziua Limbii Române. Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, a recitat, pentru prima dată, o poezie în limba română. Diplomata a ales „Mama” - o poezie scrisă chiar de fiica sa, Julia Piórko Bermig. Versurile au fost adaptate în limba română de scriitoarea Paula Erizanu.

Recitarea a fost publicată într-un videoclip pe pagina de Facebook a Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, cu ocazia Zilei Limbii Române.

„Limba maternă înseamnă familie și rădăcini, identitate și emoție. Este una dintre legăturile care ne apropie de cei dragi, de generațiile care ne-au precedat și de cei care vin după noi”, se mai arată în mesajul publicat pe Facebook.

Republica Moldova marchează Ziua Limbii Române

Sărbatoarea Limba Noastra cea Română iși are originea în 1989. Atunci, moldovenii au revenit la alfabetul latin și, ulterior, la denumirea de limba română. După 1994 limba oficială a devenit moldovenească, iar odată cu asta și un subiect de dispută ce dureaza până astăzi. În luna martie 2023, deputații PAS au votat în lectură finală proiectul de lege ce prevede modificarea sintagmei „limba moldovenească” din legislația Republicii Moldova și din Constituție în „limba română”. Limba română, devenind oficial limba de stat a Republicii Moldova.

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Sursă video: European Union in the Republic of Moldova