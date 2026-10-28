Premierul Vasile Tofan vrea ca terenul ocupat de Penitenciarul nr. 13, aflat în centrul Chișinăului, să fie valorificat pentru a aduce bani la bugetul de stat. Declarația vine în contextul în care Guvernul a aprobat astăzi inițierea negocierilor și semnarea unui al treilea amendament la acordul de împrumut destinat construcției unui nou penitenciar în capitală.

Vasile TOFAN, PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA: „Ca să înțeleagă toată lumea cât de important este acest proiect, care a fost conceput din 2013. Deținuții trebuie să fie ținuți în condiții bune, chiar dacă sunt deținuți. Noi avem un penitenciar în centrul Chișinăului. Cel mai scump pământ din Chișinău, noi ținem deținuți. Cu tot respectul, pot să stea și la Băcioi undeva, sau în afară. Sau unde vrem să îl construim. Și pământul acesta, în centrul Chișinăului, trebuie valorificat pentru lucruri care să aducă bani statului. Un hotel, birouri, sau altceva, dar nici să stea criminalii acolo pe cel mai luxos pământ din capitală”.

Proiectul aprobat de Guvern astăzi, 28 octombrie, nu prevede însă vânzarea terenului ocupat de actualul penitenciar și nici nu stabilește suma unui eventual împrumut suplimentar. Documentul autorizează inițierea negocierilor cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și aprobă semnarea amendamentului nr. 3 la acordul de împrumut. Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, este împuternicit să semneze documentul.

Construcția noului penitenciar este un proiect mai vechi al autorităților, care ar urma să înlocuiască actualul Penitenciar nr. 13. Potrivit informațiilor publicate anterior de Ministerul Justiției, noua instituție este proiectată pentru 1.050 de deținuți, iar costul total estimat al proiectului a ajuns la 75,9 milioane de euro, fără TVA. Din această sumă, 49 de milioane de euro reprezintă împrumutul aprobat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, iar contribuția Guvernului este de 25,9 milioane de euro.

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În 2024, autoritățile au prelungit termenul de finalizare a proiectului până la 31 decembrie 2028. În mai 2026, ministrul Justiției anunța că proiectul a fost relansat după rezilierea contractului cu implementatorul extern, care nu ar fi respectat termenele, iar documentația tehnică era în curs de definitivare.