Un instructor auto din Chișinău a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii anticorupție, fiind bănuit de trafic de influență. Acesta ar fi pretins și primit bani de la mai mulți candidați Bărbatul le-a promis că le poate ușura obținerea permisului de conducere de categoria „B”.

Potrivit CNA, bărbatul le-ar fi spus candidaților că ar avea influență asupra unor angajați ai Direcției de examinare a conducătorilor auto Chișinău din cadrul Agenției Servicii Publice. Acesta ar fi pretins și primit de la candidați sume de până la 1700 de euro.

În schimbul acestor bani, acesta ar fi promis că îi poate determina pe examinatori să faciliteze susținerea probelor teoretică și practică ale examenului auto.

Instructorul a fost reținut pentru 72 de ore

În această dimineață, ofițerii CNA au efectuat percheziții la domiciliul bănuitului, precum și la locuințele unor candidați. Instructorul auto a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA.

Investigațiile continuă.

Amintim că orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.