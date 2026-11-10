Lanțul de benzinării Trassa și-a încetat activitatea înainte ca statul rus să preia controlul asupra sa, mai târziu în această săptămână, a scris The Moscow Times.

EuroTrans, care opera 57 de benzinării Trassa în regiunea Moscova, nu și-a plătit obligațiunile în septembrie. Din acest motiv, banca de stat Sberbank a depus împotriva companiei o cerere de deschidere a procedurii de faliment.

În aceeași lună, mai mulți directori ai EuroTrans și ofițeri superiori de poliție au fost arestați, fiind acuzați că au furat combustibil destinat vehiculelor poliției.

Duminică, Ministerul energiei din regiunea Moscova a confirmat, pentru agenția de presă Interfax, că preluarea activelor Trassa este în curs de desfășurare. Aproximativ 1.400 de angajați au fost trimiși în șomaj tehnic.

Noi măsuri de raționalizare a carburantului în Rusia

Închiderea Trassa vine în contextul în care gigantul petrolier Rosneft începe să reintroducă măsuri de raționalizare la benzinăriile sale din toată țara.

Cele mai recente atacuri ucrainene au redus capacitatea de rafinare a petrolului din Rusia cu aproximativ 30%, au declarat surse din industrie, marți, pentru Reuters.

În unele regiuni, clienții de la benzinăriile Rosneft din orașe pot cumpăra doar 30 de litri de benzină. În cazul benzinăriilor de pe autostrăzi, limita este de 50 de litri.

Benzinăriile Rosneft din Moscova limitează achizițiile de carburant la 50 de litri per vehicul.

Atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor din Rusia au reprezentat o sursă de tensiune în relațiile dintre Kiev și Washington.

În finalul lunii octombrie, oficiali ucraineni au declarat pentru Kyiv Independent că forțele armate continuă campania care vizează rafinăriile de petrol rusești, respingând informațiile conform cărora Kievul ar fi acceptat să suspende atacurile la presiunea administrației Trump.

Reprezentanți ai Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite s-au reunit marți la Abu Dhabi pentru negocieri, iar discuțiile vor continua miercuri, transmite Hotnews.