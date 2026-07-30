Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, mâine benzina va fi la preț de 30,72 lei pentru un litru, iar motorina va fi la preț de 32,26 lei pentru un litru.

Astfel, șoferii vor plăti cu 10 bani mai mult pentru un litru de benzină și cu 37 bani mai mult pentru un litru de motorină.

Prețurile carburanților/ anre.md

Disponibilitatea carburanților și prețurile la toate stațiile PECO din țară pot fi văzute în timp real pe platforma e-Carburanți.

ANRE explică scumpirile prin creșterea prețurilor la petrol și produse petroliere pe piețele internaționale, provocată de reluarea acțiunilor militare din Iran și de perturbările din transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz. Cum Republica Moldova importă integral carburanții pe care îi consumă, orice majorare a cotațiilor externe se reflectă și în prețurile de la pompă.

Scumpirile vin în contextul în care Guvernul a instituit stare de alertă în sectorul energetic pentru 30 de zile.