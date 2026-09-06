La sute de kilometri de mare, într-un sat din raionul Fălești, un meșter reușește să aducă sunetul oceanului într-un atelier. Mihail Nazarco construiește manual instrumente muzicale din lemn, iar unul dintre ele imită până și foșnetul valurilor. Pasiunea pentru acest meșteșug a început la 18 ani, cu o tobă făcută dintr-un trunchi de copac, iar astăzi instrumentele sale ajung peste ocean, dar și în mai multe țări europene.

Acest sunet vine dintr-un instrument făcut manual de Mihail Nazarco. Lemn, măsurători exacte și bile ascunse în interior — din ele se naște zgomotul valurilor.

„Noi producem tobe șamanice și sunetul oceanului – așa un instrument și clopote tubulare.”

Povestea însă a început cu o tobă pe care Mihail și-o dorea la 18 ani și pe care, neavând de unde să o cumpere în sat, a decis să o facă singur.

Mihail NAZARCO: „Eu de la 18 ani am început să bat toba. Tobe africane, dar la noi în sat nu erau. Eu am mers la pădure, am găsit un copac uscat, l-am adus acasă, am tăiat un trunchi și am mers la Chișinău și am pus pe el piele și așa mi-a apărut ideea de a face aceste tobe. De aici totul a pornit, iar odată cu creșterea apăreau idei noi.”

Apoi au apărut instrumente noi, unele mai puțin cunoscute publicului de aici - tobe șamanice, clopote tubulare și instrumentul care imită sunetul oceanului

Mihail NAZARCO: „Eu văzut odată instrumentul sunetul oceanului, dar era un pic altfel, erau două membrane trase din două părți și în interior bile. De atunci am început să experimentez. Așa cum lucram cu lemnul, cu placaj, am început să încerc și încleiam așa niște placaje. Acolo este o construcție specială, măsurători, ca să fie un sunet bun.”

În atelier, fiecare piesă trece prin mâinile echipei. Pentru Ilie Iacovenco, important este ca instrumentul să nu fie doar bine făcut, ci să surprindă omul care îl primește.

Ilie IACOVENCO: „Noi ne stăruim să facem un lucru frumos, pe placul oamenilor, să le fie interesant oamenilor, să facem lucruri noi, ca să le placă tuturor”.

Ceea ce a pornit ca o pasiune făcută de unul singur s-a transformat treptat într-un mic atelier. Iar cea mai mare parte a instrumentelor nu rămâne în Republica Moldova.

Mihail NAZARCO: „Noi odată am câștigat un grant, anul trecut, și am cumpărat o masă cu laser, pres, compresor și altă tehnică, dar în general, toți banii care îi făceam, îi investeam în instrumente”.

Cele mai multe instrumente sunt vândute în Statele Unite, Canada și țările Uniunii Europene.