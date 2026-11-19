Bunuri în valoare de aproximativ 50.000 de euro, furate dintr-un magazin de electronice din Italia, au fost descoperite într-un compartiment secret al unui autocar care urma să plece spre Republica Moldova. Marfa a fost găsită cu ajutorul unor localizatoare GPS ascunse printre produse, care au permis proprietarei magazinului să urmărească traseul acestora și să alerteze carabinierii.

Jaful a avut loc în noaptea de 14 noiembrie 2026, în localitatea Empoli, din provincia Florența. Potrivit presei italiene, doi indivizi cu fețele acoperite ar fi forțat ușa de la intrarea în magazin și au furat mai multe echipamente electronice.

După ce a constatat dispariția mărfii, proprietara a sesizat carabinierii. Femeia a reușit să urmărească produsele cu ajutorul unor dispozitive GPS amplasate printre echipamentele expuse la vânzare. Semnalul acestora i-a condus pe anchetatori la un autocar care urma să plece spre Republica Moldova.

Marfa, ascunsă într-un compartiment secret al autocarului

Autocarul a fost identificat duminică, 15 noiembrie, în localitatea Cassina de’ Pecchi, în apropiere de Milano. La sosirea carabinierilor, pasagerii încărcau colete și bagaje pentru cursa spre Moldova.

În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit, într-un compartiment ascuns al autocarului, mai mulți saci în care se aflau 20 de aparate foto profesionale și 17 obiective. Valoarea totală a bunurilor recuperate este estimată la aproximativ 50.000 de euro.

Șoferul, cercetat în libertate

La volanul autocarului se afla un cetățean moldovean în vârstă de 45 de ani. Potrivit presei italiene, carabinierii au sesizat autoritățile judiciare din Milano, iar bărbatul este cercetat în libertate pentru tăinuire.

Ancheta continuă pentru a stabili cine a sustras echipamentele și cum au ajuns acestea să fie ascunse în autocarul care urma să transporte pasageri spre Republica Moldova.