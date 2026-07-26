Un tânăr de 18 ani și o adolescentă de 17 ani au ajuns la spital, după ce motocicleta pe care se aflau s-a izbit în spatele unui automobil. Contactați de PRO TV, responsabilii de la poliție ne-au comunicat că accidentul s-a produs în seara zilei de ieri, în raionul Orhei.

Potrivit poliției, impactul s-a produs în jurul orei 20:30. Din primele cercetări reiese că motociclistul, care se deplasa spre municipiul Bălți, a lovit din spate un automobil condus de un tânăr de 22 de ani.

În urma accidentului, motociclistul și pasagera sa, în vârstă de 17 ani, au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul Drager, iar rezultatele au indicat o concentrație de 0,00 mg/l alcool în aerul expirat.

Poliția investighează cauzele în care s-a produs accidentul.