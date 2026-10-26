Un aparat de zbor de tip motodeltaplan a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, luni, 26 octombrie, venind din direcția Cernăuți, Ucraina. Cazul este investigat de Poliția de Frontieră.

Potrivit Centrului Operații Aeriene al Armatei Naționale, motodeltaplanul a fost detectat la ora 13:13, iar la ora 13:32 a fost localizat în apropiere de Larga.

Poliția de Frontieră investighează cazul

Autoritățile investighează circumstanțele în care aparatul de zbor a traversat ilegal frontiera de stat a Republicii Moldova.

Deocamdată, nu au fost oferite informații suplimentare despre aparatul de zbor sau despre persoanele care s-ar fi aflat la bord.