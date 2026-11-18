Doi bărbați din raionul Cahul au fost depistați de inspectorii de mediu, în urma unei acțiuni desfășurate în toiul nopții. Aceștia sunt vizați într-un caz de braconaj, după ce au fost prinși cu un mistreț.

Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, incidentul a avut loc în noaptea de 18 noiembrie, în jurul orei 02:00, pe direcția localității Pașcani. În urma verificărilor, autoritățile au găsit un mistreț care cântărea aproximativ 100 de kilograme.

Cei doi bărbați sunt originari din localitățile Pașcani și Crihana Veche.

Cazul a fost preluat de organele competente, care desfășoară investigații pentru a stabili toate detaliile și a decide ce măsuri vor fi luate.

Apelul inspectorilor de mediu privind protejarea animalelor sălbatice

Inspectorii de mediu informează că vânătoarea trebuie să respecte regulile prevăzute de lege, iar protejarea animalelor sălbatice este responsabilitatea tuturor.

Autoritățile anunță că acțiunile de prevenire și combatere a braconajului vor continua în colaborare cu instituțiile responsabile.

braconaj/ Inspectoratul pentru Protecția Mediului

braconaj/ Inspectoratul pentru Protecția Mediului

braconaj/ Inspectoratul pentru Protecția Mediului

Trei mistreți, găsiți în portbagajul unei mașini, la Sîngerei.

Acum o săptămână, au fost găsiți trei mistreți cu urme de împușcare în portbagajul unei mașini, la Sîngerei. Descoperirea a avut loc după ce șoferul a refuzat să le permită inspectorilor de mediu să verifice automobilul și a plecat de la locul opririi. Inspectorii au pornit după el, iar la intrarea în oraș, șoferul ar fi pierdut controlul volanului și a lovit gardul unei gospodării.

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