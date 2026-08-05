Republica Moldova face un nou pas în direcția independenței energetice. Guvernul a autorizat construcția unei centrale electrice fotovoltaice cu o putere instalată de 30 MW și a unui sistem de stocare a energiei în baterii, cu o capacitate de 60 MWh, care va fi construit în orașul Vadul lui Vodă, municipiul Chișinău. Proiectul este unul dintre cele mai importante din domeniul energiei regenerabile și va contribui atât la creșterea producției locale de electricitate, cât și la stabilitatea sistemului energetic național.

Noua centrală fotovoltaică va fi amplasată pe un teren cu o suprafață de 40,7 hectare, în Vadul lui Vodă. Odată pusă în funcțiune, aceasta va produce energie electrică din surse regenerabile, reducând dependența Republicii Moldova de importurile de energie și contribuind la diversificarea surselor de aprovizionare.

Autoritățile susțin că investiția va avea un rol important în consolidarea securității energetice a țării, într-un context în care dezvoltarea capacităților de producere a energiei verzi reprezintă una dintre prioritățile strategice ale Guvernului.

Sistem de stocare care va echilibra rețeaua

Pe lângă centrala fotovoltaică, proiectul include și construirea unui sistem de stocare a energiei în baterii, cu o capacitate de 60 MWh, planificat pentru anul 2027.

Acesta va putea livra energia acumulată la putere maximă timp de aproximativ două ore, oferind operatorilor posibilitatea de a echilibra mai eficient sistemul electroenergetic în perioadele cu fluctuații de consum sau de producție.

Totodată, sistemul va facilita integrarea unei cantități mai mari de energie produsă din surse regenerabile, contribuind la funcționarea mai stabilă și mai flexibilă a rețelei electrice.

Contribuție la obiectivele energetice ale Republicii Moldova

Proiectul se înscrie în obiectivele prevăzute de Strategia Energetică a Republicii Moldova până în anul 2030 și urmărește accelerarea tranziției către energie curată.

Potrivit autorităților, investiția va contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, la valorificarea terenurilor care nu sunt utilizate în agricultură și la creșterea rezilienței sistemului energetic național.