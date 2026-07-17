Un pensionar de 83 de ani din Chișinău a dat pe mâna escrocilor 740 de mii de euro, după ce a fost păcălit să investească în presupuse proiecte imobiliare din raionul Dubăsari.

Potrivit Poliției, schema a fost pusă în aplicare de un escroc de 51 de ani, în perioada anilor 2023-2025. Pentru a câștiga încrederea bătrânului, acesta ar fi folosit acte și înscrisuri falsificate, determinându-l să-i transmită, în mai multe tranșe, uriașa sumă de bani.

De la domiciliul și din mașina suspectului, oamenii legii au ridicat mai multe probe, care urmează să fie supuse examinării. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore. Dacă va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 8 la 15 ani.