Un pieton a fost la un pas de a fi lovit pe o trecere de pietoni, iar momentul a fost surprins de o cameră de bord și distribuit pe rețelele de socializare. Contactați de PRO TV, reprezentanții Inspectoratului Național de Securitate Publică ne-au spus că acest caz a fost înregistrat.

În imagini se vede cum pietonul începe traversarea regulamentară, iar un autoturism se apropie cu viteză și ajunge foarte aproape de acesta. Impactul este evitat în ultimul moment, după ce șoferul frânează brusc.

Deocamdată, nu este clar unde a avut loc incidentul.

*Sursa video: Telegram/Kisinev v teme