Un angajat al Poliției a fost rănit în timpul unei partide de vânătoare desfășurate în zona Criuleni-Dubăsari. Incidentul a fost raportat organelor de drept cu puțin timp în urmă, iar circumstanțele în care s-a produs sunt încă neclare.

Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, la vânătoare participa un grup de persoane, iar activitatea ar fi fost una legală. La un moment dat, în circumstanțe care urmează să fie stabilite, una dintre persoane a fost rănită. Ulterior, s-a constatat că victima este un angajat al poliției.

Organele de drept au inițiat acțiuni pentru a stabili cum s-a produs incidentul și cine se face responsabil.

Deocamdată, poliția nu a oferit alte detalii despre starea victimei.