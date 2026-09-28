Rapperul moldovean cunoscut sub numele de „ 351 Bratan” a fost expulzat din Italia, după ce a blocat autostrada Milano-Meda pentru a filma un videoclip. Despre acest lucru a anunțat ministrul italian de Interne, Matteo Piantedosi. În reacție, muzicianul moldovean a scris pe pagina sa de Instagram că expulzarea sa este „o manipulare politică”. Deocamdată, autoritățile din Republica Moldova nu au comentat cazul. Contactați de PRO TV, responsabilii de la poliție ne-au comunicat că urmează să se documenteze și să revină cu detalii.

Potrivit oficialului italian, artistul ar fi condus un grup de motocicliști care a oprit circulația, punând în pericol șoferii aflați pe autostradă, iar filmarea a fost organizată fără autorizație.

Rapperul a fost identificat în urma unei investigații în care polițiștii au analizat inclusiv profilurile de pe rețelele de socializare. Astfel, autoritățile au stabilit că acesta se afla la conducerea grupului care a blocat traficul.

Având în vedere riscul pentru siguranța publică, autoritățile italiene i-au revocat permisul de ședere și au dispus expulzarea sa. Măsura a fost pusă în aplicare, iar „351 Bratan” a fost trimis în Republica Moldova cu primul zbor disponibil.

Ministrul italian de Interne, Matteo Piantedosi, a prezentat cazul drept un exemplu al măsurilor luate împotriva comportamentelor care pun în pericol siguranța publică.

Captură ecran/ X

În reacție, raperrul din Republica Moldova a scris pe pagina sa de Instagram că expulzarea sa este „o manipulare în scop politic”.

„Întrebare: De ce, în opinia voastră, am fost expulzat și sunt în Moldova?

Asta se numește manipulare în masă în scop politic”, a scris „351 Bratan”.

Potrivit presei italiene, muzicianul în vârstă de 32 de ani se află în Italia de la vârsta de 17 ani.

Sursă video: X/Instragram