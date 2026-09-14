În acest weekend, poliția a înregistrat un singur caz de escrocherie telefonică, comis în perioada 9–11 septembrie. Cazul a fost raportat de victimă a doua zi care a rămas fără 18 mii de lei.

Potrivit poliției, victima, un bărbat de 59 de ani a fost contactat telefonic de persoane necunoscute care prin minciună, l-au convins să efectueze mai multe transferuri bănești, sub pretextul de a obține un venit suplimentar prin intermediul platformei „Enteronline”.

Bărbatul a rămas fără 18 mii de lei

Astfel, bărbatului i-a fost cauzat un prejudiciu material în valoare de 18 155 de lei.

Totodată, alte 48 de tentative de escrocherie telefonică au fost dejucate datorită vigilenței cetățenilor, înainte ca acestea să producă prejudicii materiale.

Recomandările poliției

Poliția îndeamnă cetățenii să fie vigilenți și să nu dea curs solicitărilor venite din partea persoanelor necunoscute, în special atunci când acestea solicită efectuarea unor transferuri bănești sau divulgarea datelor personale și bancare.