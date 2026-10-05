Un șofer de 44 de ani a fost amendat după ce nu a acordat prioritate unui pieton care traversa regulamentar strada. Incidentul a avut loc pe bulevardul Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocana al capitalei.

Potrivit poliției, cazul a fost înregistrat la 1 octombrie.

La volanul unui BMW se afla un bărbat de 44 de ani, care nu i-a acordat prioritate pietonului angajat regulamentar în traversarea străzii.

Polițiștii de patrulare au documentat încălcarea, iar șoferul a fost sancționat pentru nerespectarea regulilor de acordare a priorității pietonilor.

Organele de drept le reamintesc șoferilor să manifeste prudență sporită în apropierea trecerilor pentru pietoni și să acorde prioritate celor care traversează regulamentar strada.